«Алроса»: мировые запасы алмазов закончатся через 20 лет

Запасов экономически рентабельных алмазов в мире осталось около 1,8 млрд карат. При текущем уровне добычи около 90 млн карат в год этих запасов хватит приблизительно на 20 лет, сообщил в интервью «РИА Новости» глава управления корпоративных финансов и связей с инвесторами алмазодобывающей компании «Алроса» (MOEX: ALRS) Сергей Тахиев.

По словам господина Тахиева, если годовая добыча будет сокращаться, то запасов может хватить на более чем 50–60 лет. «Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем»,— добавил Сергей Тахиев. Он назвал снижение количества алмазов «явлением мировой истории и культуры», которое длится «уже тысячи лет».

Более половины запасов алмазов сосредоточено в России, остальные находятся преимущественно в Африке — в Ботсване и Анголе, отметил господин Тахиев.

