В Эсто-Садке завершают благоустройство двух общественных пространств

В поселке Эсто-Садок завершается создание двух новых общественных пространств, предназначенных для семейного отдыха. Работы выполняются по поручению главы Сочи Андрея Прошунина и находятся на финальной стадии, сообщает МЦУ курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На одной из площадок оборудовано многофункциональное спортивное пространство с бетонным основанием и резиновым покрытием, предназначенным для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Также установлены уличные тренажеры, воркаут-комплекс и оборудование для настольного тенниса. Рядом обустроена детская игровая зона с каруселями и игровыми комплексами. На прилегающей территории по улице Эстонской размещена парковая мебель и завершается установка современного уличного освещения.

В администрации города уточнили, что благоустройство новых общественных территорий на улице Эстонской проводилось по запросу местных жителей. Одновременно принято решение о демонтаже спортивной площадки на улице Листопадной рядом с сельским домом культуры, где при поддержке краевых властей планируется строительство подстанции скорой медицинской помощи. Новый объект должен повысить доступность экстренной помощи для жителей и гостей Краснополянского поселкового округа.

Совокупная площадь двух новых площадок составляет 1,35 тыс. кв. м. Общий объем финансирования работ достиг 11,7 млн руб., средства выделены в рамках муниципальной программы по благоустройству. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Мария Удовик