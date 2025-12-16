Росгвардия и полиция проверили более 100 иностранцев в Сочи и Сириусе

В Сочи и на федеральной территории Сириус прошли рейдовые мероприятия по контролю соблюдения миграционного законодательства с участием подразделений Росгвардии. Силовую поддержку сотрудникам полиции оказывали бойцы ОМОН «Зверобой-Юг» управления Росгвардии по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки были организованы в Адлерском и Хостинском районах Сочи, а также на территории Сириуса. В ходе мероприятий правоохранительные органы выявили и доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства более 100 иностранных граждан, уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Рейды стали частью системной работы по контролю миграционных процессов в регионе. Ранее аналогичные проверки проводились на строительных объектах в Краснодаре, где правоохранители выявляли иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства и привлекали их к административной ответственности.

Мария Удовик