Самка леопарда из Сочи осталась на зимовку в Кабардино-Балкарии

Самка переднеазиатского леопарда по кличке Хоста, выращенная в Центре восстановления популяции в Сочи, продолжает успешно адаптироваться в дикой природе Кавказа и осталась на зимовку в лесах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Пятилетнюю хищницу вновь зафиксировали на территории Кабардино-Балкарии с помощью фотоловушек. Полученные кадры подтвердили, что леопард больше не носит спутниковый ошейник, установленный при выпуске, что свидетельствует о корректном завершении работы оборудования и выполнении программы мониторинга.

После выпуска в 2022 году в Турмонском заказнике Северной Осетии Хоста последовательно обследовала прилегающие территории республики, затем переместилась в Чеченскую Республику, после чего обосновалась в Кабардино-Балкарии. Место зимовки удалось определить благодаря новым данным полевого наблюдения. В ИПЭЭ РАН отмечают, что развитие сети мониторинга дикой фауны остается важной задачей для дальнейшего изучения миграций редких видов.

Центр восстановления популяции переднеазиатского леопарда в Сочи в июле 2022 года выпустил в естественную среду обитания трех хищников — Лео, Хосту и Лауру. Все животные перед выпуском были оснащены спутниковыми ошейниками для контроля их перемещений и поведения в первые годы адаптации.

Мария Удовик