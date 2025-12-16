В центре Сочи завершили капремонт дороги на улицах Гагарина и Егорова

В центральной части Сочи завершили работы по капитальному ремонту дорожного участка на улицах Гагарина и Егорова. С этого дня движение транспорта на данном отрезке восстановлено в полном объеме, сообщили в администрации города.

В рамках ремонта были выполнены работы по укреплению основания проезжей части, замене дорожного покрытия, а также проведены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности и благоустройство прилегающей территории. Реализация проекта началась в летний период после повреждения дороги в результате оползневых процессов.

На проведение капитального ремонта из муниципального бюджета было направлено порядка 52 млн руб. На время работ движение на участке ограничивали, а маршруты общественного транспорта временно корректировали.

С 18 декабря автобусы №18 и №92 возобновили движение по прежней схеме.

Мария Удовик