На Кубани взыскали более 20 млн рублей за ущерб биоресурсам реки Мзымта

В Краснодарском крае по иску прокуратуры с коммерческой организации взыскано более 20 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам реки Мзымта в Сочи. Решение принято по итогам судебного разбирательства и вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установили специалисты в ходе проверки, при выполнении дноуглубительных работ на реке Мзымта подрядная компания допустила нарушения, повлекшие значительный экологический ущерб. Размер вреда, нанесенного водным биоресурсам, был оценен более чем в 20 млн руб.

Для обеспечения исполнения судебного решения на имущество ответчиков был наложен арест. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, контроль за исполнением решения осуществляет прокуратура.

В надзорном органе также отметили, что ранее руководители подрядной организации уже привлекались к уголовной ответственности за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.

Мария Удовик