На Кубани в ближайшие двое суток прогнозируют заморозки до –5°C

На Кубани на ближайшие двое суток прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Местами ожидается туман, а в ночные и утренние часы — гололедно-изморозевые отложения. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3–8 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ночь на 18 декабря похолодает от 0 до –5 градусов, а 19 декабря — ожидается потепление от +2 до –3 градусов. Дневные температуры 18 и 19 декабря будут колебаться от +1 до +6 градусов, в южных районах края возможно потепление до +5...+10 градусов.

В горных районах ночные температуры опустятся до –5...–10 градусов. Днем столбик термометра покажет от 0 до –5 градусов.

На черноморском побережье также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Ночные температуры составят +3...+8 градусов, дневные — +9...+14 градусов.

Анна Гречко