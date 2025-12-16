Дноуглубительные работы нанесли реке Мзымте ущерб на 20 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края добивается взыскания с коммерческой организации более 20 млн руб. за экологический ущерб реке Мзымте, причиненный при дноуглубительных работах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

После обнаружения нарушений прокуратура подала иск о возмещении экологического ущерба. На имущество ответчиков был наложен арест. Суд удовлетворил требования надзорного органа.

В июле 2025 года Росприроднадзор уже предъявил иск сочинскому «Водоканалу» на 593 млн руб. Претензии касаются экологического вреда реке Псахе из-за длительного сброса неочищенных стоков.

Анна Гречко