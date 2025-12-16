Прокуратура выявила нарушения при использовании субсидий в ВДЦ «Орленок»

Туапсинская межрайонная прокуратура привлекла к ответственности первого заместителя директора ВДЦ «Орленок» за нарушения при использовании госсубсидий на 66,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что детский центр нарушил условия получения субсидии и предоставил недостоверные сведения в отчете о выполнении государственного задания на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. В результате учреждение не вернуло в федеральный бюджет средства субсидии на общую сумму 66,9 млн руб.

По данному факту межрайонная прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий) и ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ (невыполнение государственного задания).

Постановлением мирового суда первый заместитель ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Анна Гречко