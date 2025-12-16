Мать убитой аниматорши на Кубани надеется на пожизненный срок для обвиняемого

Надежда Плешкова, мать погибшей аниматорши Татьяны Мостыко, прокомментировала ход судебного процесса по делу об убийстве двух артистов. Женщина выразила надежду на то, что суд вынесет высшую меру наказания главарю организованной преступной группировки Демьяну Кеворкьяну, сообщает kuban.aif.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Раньше я рассчитывала, что приеду в суд до конца 2025 года, но мой адвокат Алексей Шереметьев предположил, что в зале я окажусь не раньше марта»,— сообщила госпожа Плешкова.

По словам матери жертвы, ее защитник считает, что есть основания для назначения пожизненного лишения свободы виновному в преступлении.

Ранее суд продлил содержание под стражей фигурантам дела до 13 февраля. Обвиняемый Демьян Кеворкьян и его адвокат Владимир Пантелеев выступили против удовлетворения ходатайства, требуя изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

30 апреля 2023 года стало известно об исчезновении 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко в Выселковском районе. Возвращавшиеся с работы аниматоры встретили троих мужчин. Незнакомцы предложили помочь им с пробитым колесом. После этого потерпевших убили, похитили у них драгоценности, а тела спрятали. Фигурантами уголовного дела стали Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян.

Анна Гречко