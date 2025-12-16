Отходы решили пересмотреть

ВС РФ отказал Росприроднадзору и «Экосервису» в пересмотре дела о штрафе свыше 110 млн руб. за незаконное захоронение отходов в 2017-2019 годах. Дело направлено на новое рассмотрение, так как жалобы организаций не подтвердили существенных нарушений в материальном или процессуальном праве. По мнению экспертов, компанию не смогут полностью освободить от обязанности уплатить штраф.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 110,9 млн руб. со ставропольского ООО «Экосервис» в пользу Росприроднадзора за незаконное захоронение 29,5 тыс. кубометров промотходов, направив спор на новое рассмотрение в арбитраж Ставропольского края.

Судья ВС РФ не нашел оснований для передачи кассационных жалоб обеих сторон на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Согласно материалам дела, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало взыскать с организации многомиллионный штраф за негативное воздействие на природу. Арбитражный суд Ставрополья и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворили требования ведомства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экосервис» зарегистрировано в 1999 году в Ставрополе. Основная специализация — сбор отходов. Учредитель — Игорь Геллерштейн. Выручка компании за 2023 год составила 386 тыс. руб., убыток — 5,6 млн руб.

Предприятие эксплуатирует два объекта хранения отходов и одну скважину для подземного захоронения промышленных стоков. Шламонакопитель №2 введен в эксплуатацию в 1989 году с проектной мощностью 77 тыс. куб. м и площадью 18,3 тыс. кв. м. Шламонакопитель №3 функционирует с 1979 года: мощность — 90 тыс. кубометров, площадь — 28,8 тыс. кв. м. Деятельность ведется на основании лицензии, выданной Департаментом Росприроднадзора по СКФО 24 октября 2019 года.

Росприроднадзор доначислил организации 110,9 млн руб. за незаконное подземное захоронение 29,5 тыс. кубометров промышленных отходов четвертого класса опасности в 2017-2019 годах.

По информации ведомства, фирма размещала растворы солей при совместном сливе неорганических кислот и щелочей в палеоценовый водоносный горизонт через скважину «Люминофор-1» на глубину 1650 м без необходимого разрешения. Участок недр имеет статус горного отвода площадью 64 га.

Промышленные стоки поступают от предприятий ЗАО «Сезар плюс», ООО «СЗСП», ЗАО «НПФ Люминофор» и ООО «НПФ ЛЮМ», расположенных в промзоне северо-западного района Ставрополя. В накопителях размещаются отходы водных растворов неорганических солей щелочных металлов, растворы солей и смеси вод промывки стеаратов различных металлов.

Согласно отчетности, в 2018 году фирма разместила 10,3 тыс. куб. м жидких отходов, в 2019 году — 8,9 тыс. кубометров. Перед поступлением в накопители отходы проходят нейтрализацию для доведения уровня pH до значений 7,0-8,0.

При проверке 17 марта 2020 года специалисты ЦЛАТИ по Ставропольскому краю отобрали пробы отходов из шламонакопителей. Было установлено, что образованные в процессе стабилизации отходы четвертого класса опасности с помощью перекачивающих насосов захораниваются через поглощающую скважину в палеоценовый водоносный горизонт.

Через нагнетательную скважину предприятие захоронило в подземный водоносный горизонт в 2018 году 20,9 тыс. куб. м отходов, в 2019-м — 8,5 тыс. кубометров. Всего с 2017 года по 2019-й объем захороненных отходов составил 29,5 тыс. куб. м.

По результатам проверки обществу 11 марта 2021 года направлено требование о доначислении платы за размещение отходов производства за 2018 год в сумме 69,6 млн руб., пени — 10,1 млн руб. За 2019 год доначислена плата в размере 29,4 млн руб., пени — 1,7 млн руб. Общая сумма и составила в итоге 110,9 млн руб.

Ответчик утверждал, что суд не учел расхождения в периодах начисления платежей и актах проверки. Компания также ссылалась на пропуск срока исковой давности и неправомерность применения повышающего коэффициента.

Однако суды установили, что у предприятия отсутствовали лимиты на размещение отходов растворов солей при совместном сливе кислот и щелочей. В связи с этим применение пятикратного коэффициента признали обоснованным.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа частично отменил решения нижестоящих инстанций по требованиям за 2018 год (79,7 млн руб.), направив дело на новое рассмотрение из-за неполной оценки обстоятельств применения исковой давности. В остальной части судебные акты остались в силе.

Обе стороны подали кассационные жалобы в Верховный суд. Росприроднадзор просил восстановить решение в полном объеме, а ООО «Экосервис» — отменить взыскание. Судья ВС РФ пришел к выводу, что доводы сторон не подтверждают существенных нарушений материального или процессуального права, которые могли повлиять на исход дела.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что при новом рассмотрении дела главным вопросом станет определение момента начала течения срока исковой давности по требованиям за 2018 год.

«В то, что компания будет полностью освобождена от обязанности уплатить штраф, я не верю. Наиболее реалистичным выглядит сценарий, при котором компанию обяжут уплатить задолженность за 2019 год и, возможно, часть или всю сумму задолженности за 2018 год, в зависимости от выводов суда о сроке исковой давности»,—прокомментировал юрист.

Вопрос полного взыскания 110,9 млн рублей также пока не решен окончательно и его нельзя исключать, добавил господин Терентьев. «Если суд откажет в применении срока исковой давности, то, с учетом правовой позиции Росприроднадзора (что ведомство узнало о нарушении только после проведения проверки в марте 2020 года), и такой сценарий вполне реален»,— резюмирует эксперт.

Тат Гаспарян