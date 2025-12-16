КДК РФС рассмотрит дело о расизме между игроками ЦСКА и Краснодара

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 18 декабря проведет заседание по делу о расистском высказывании, прозвучавшем в матче между ЦСКА и Краснодаром. На слушания приглашены четыре футболиста обеих команд, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Инцидент произошел во время поединка 18-го тура РПЛ между полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой и нападающим Краснодара Джоном Кордобой. Происшествие зафиксировал в рапорте делегат встречи, после чего КДК начал дополнительную проверку случившегося.

Заседание состоится в четверг в 12:00. Как отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц, на встречу приглашены Кордоба и Оласа из Краснодара и Мойзес и Вильягра от ЦСКА, делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым.

По предположительным данным, столкновение между игроками случилось в перерыве встречи. Защитник Краснодара Лукас Оласа во флеш-интервью между таймами заявил, что причиной конфликта стало расистское высказывание футболиста ЦСКА.

Анна Гречко