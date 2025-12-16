Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на трассе Тюмень-Омск

В Абатском округе Тюменской области произошло столкновение легкового автомобиля и четырех грузовиков, в результате которого погиб один человек, сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Авария произошла на 335-м километре трассы Тюмень-Омск.

Фото: прокуратура Тюменской области

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком DAF. В результате удара DAF занесло на другие большегрузы – КамАЗ и два автомобиля Volvo.

В результате ДТП погиб 48-летний водитель DAF, являющийся гражданином Республики Казахстан. Водитель Ford был госпитализирован с травмами. Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на участке федеральной трассы.

Прокуратура Абатского района организовала проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. «Ход и результаты проверки поставлены на контроль»,— сообщили в надзорном ведомстве. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Полина Бабинцева