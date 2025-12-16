В Краснодаре заработал первый семейный МФЦ

В Краснодаре на улице Петра Метальникова заработал первый семейный многофункциональный центр, где семьи с детьми смогут получать комплексную поддержку в формате «одного окна». Центр соответствует требованиям национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

«Открыли первый семейный МФЦ — это один из приоритетных этапов реализации демографической политики Краснодарского края. Комплексная поддержка семей с детьми будет доступна в одном месте»,— заявил вице-губернатор Александр Руденко.

Господин Руденко также отметил, что центр создан по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По его словам, основной задачей центра является упрощение жизни семей, чтобы они больше времени проводили времени вместе.

В мероприятии также участвовали министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша, руководитель семейного МФЦ и Кризисного центра помощи женщинам и мужчинам Елена Бескоровайная, председатель регионального отделения Союза Женщин России Галина Ермакова.

Ежедневно специалисты смогут обслуживать около 20 семей. Центр консультирует родителей по вопросам получения пособий, субсидий и участия в социальных программах. Для детей оборудована игровая зона под наблюдением специалиста.

В семейном МФЦ доступны консультации психолога, юриста и социального работника. В день открытия презентовали новую услугу — пункт проката детских колясок. Для мам с детьми планируют проводить тематические мастер-классы.

Каждая восьмая семья на Кубани — многодетная. Всего в регионе около 95 тыс. таких семей, где воспитываются более 300 тыс. детей.

Анна Гречко