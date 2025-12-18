«Эти люди в значительной степени предопределили лицо Екатеринбурга»

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошло пятое вручение премии «Коммерсантъ года», организованной подразделением ИД «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Победителями стали предприниматели из самых разных сфер — все они смогли показать наилучшие результаты выручки по итогам 2024 года, что и отметили члены оргкомитета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Премию «Коммерсантъ года» в 2025 году вручили в пятый раз. В этом году темой стала «Сила сотрудничества: бизнес в эпоху парт-нерств». Организаторы подчеркнули, что именно партнерство помогает не только развивать бизнес, но и преодолевать тяжелые времена, выходя из них с успехом.

Награждение, прошедшее в креативном кластере «Домна, посетили более 300 гостей — это представители бизнес-сообщества, региональной и городской власти, предпринимательских объединений, культурных организаций и медиа Екатеринбурга. Награды получили победители в семи номинациях, всего в конкурсе участвовали более 400 представителей бизнеса. Соорганизаторами премии выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Премия прошла при поддержке банка ПСБ, Русской медной компании, DOM 7.

С самого начала вечера гости могли почувствовать не только атмосферу праздника, но и энергию собравшегося в одном месте бизнес-сообщества, включающего наиболее инициативных и включенных в жизнь города жителей Екатеринбурга.

Победителей награждали исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, президент Ассоциации саморегулируемой регулируемой организации «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов, учредитель Группы компаний ANT-GROUP, руководитель Свердловского отделения Клуба молодых промышленников Антон Батаков.

Первый зампредседателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий заметил, что Екатеринбург по многим экономическим показателям лидирует именно за счет представителей малого и среднего бизнеса.

«Эти люди в значительной степени предопределили лицо Екатеринбурга. Практика показала, что трудные времена рождают новые инициативы, новых героев, технологические прорывы, которые потом скажутся на динамике региона», — подчеркнул он.

Дмитрий Ионин отметил, что «Коммерсантъ года» не просто интересный проект, но и по-настоящему уникальная для региона премия. «Ее можно назвать очень объективной, но при этом человеческий фактор, в хорошем смысле, все равно остается», — сказал господин Ионин.

Заместитель мэра Екатеринбурга Дмитрий Ноженко подчеркнул, что Екатеринбург развивался благодаря вкладу предпринимателей.

«Желаю, чтобы вы реализовывали как можно более амбициозные бизнес-проекты, пусть у вас все они обязательно сбываются!» — обратился он к собравшимся предпринимателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Geometria.ru Следующая фотография 1 / 10 Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Geometria.ru

«Уже пять лет мы рассказываем истории уральских предпринимателей: людей, которые своим трудом и талантом доказывают, что они могут сделать что угодно. Мы живем не в самое простое время, и социально-экономические условия диктуют, что мы должны отвечать на них особым упорством и верой в то, что мы делаем», — сказала исполнительный директор обособленного подразделения АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова, открывая премию.

Победителей выбирали исходя из показателей выручки, которых им удалось достичь по итогам 2024 года. Пять номинаций премии были посвящены разным сферам предпринимательства, особенно актуальным для Свердловской области.

В шорт-лист номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство» вошли ГКФХ Каркачева Татьяна Александровна («Уральская пчелка»), ИП Соболева Екатерина Олеговна, ООО «ХЛАДОКОМБИНАТ № 3», ИП Михайловский Михаил Александрович, ИП Цимфер Рустам Феридович. Победителем стало ГКФХ Каркачева Татьяна Александровна.

В шорт-лист номинации «Обрабатывающее производство» вошли ООО «ВГП-СпецТех», ООО «ГАЙД СИСТЕМС», ООО «Фарфор Сысерти», ООО ПК «УМНАЯ СРЕДА», ООО «УЗТЕРМО». Победителем стало ООО «ВГП-СпецТех».

В шорт-лист номинации «Строительство и проектирование» вошли компания «Практика» (ООО «Дюна-Строй»), ООО «ИнПАД», ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ». Победителем стала компания «Практика» (ООО «Дюна-Строй»).

В шорт-лист номинации «Торговля» во-шли ООО «ТАКТИКА», ИП Заостровских Марина Анатольевна, ООО «ТопМеханикс», ООО «НПО МАШГИДРОПРОМ», ИП Голубев Александр Евгеньевич. Победителем стало ООО «ТАКТИКА».

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин отметил, что торговля — одна из самых значимых и динамичных отраслей для экономики Екатеринбурга, а предпринимателей, работающих в ней, он поблагодарил за желание становиться лучше, развивать город и делать его комфортнее.

В шорт-лист номинации «Услуги» вошли ИП Ванюхина Ирина Алексеевна, ООО «УК М1», ООО «СОМАТО», ИП Рузанов Алексей Андреевич, ООО «САНГРЕАЛ ГРУПП». Победителем стало ИП Ванюхина Ирина Алексеевна — основатель Школы программирования и робототехники «РобоАрт».

В номинации «Молодой коммерсантъ» отмечали молодых лидеров, которые создают компании нового поколения. В шорт-лист вошли Группа компаний «Форест Пром Групп», ООО «КОМПОЗИТ», ООО «ЛИГА СМАРТ», ООО «ПРОЕКТ СИСТЕМЫ», ООО «ЗАВОД НЕОСПАН». Победителем в ней стала ГК «Форест Пром Групп», которая производит ящичную тару для нужд Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Следующая фотография 1 / 4 Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru Фото: Geometria.ru

Наконец, впервые в этом году вручили премию в номинации «Инвестиционный прорыв». Как отметил Дмитрий Ионин, инвестиции — это именно то «партнерство в широком смысле», которому посвящена тема премии в этом году.

«Учреждая в этом году новую номинацию — "Инвестиционный прорыв", мы стремились подчеркнуть ключевую роль инвестиций в экономике Свердловской области. Уверены, что для предпринимателей эта награда станет высшим признанием их стратегического видения и решимости, а также мотивирует на дальнейшее воплощение в жизнь своих самых смелых проектов», — сказал руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО) Юрий Патанин.

В этой номинации за первое место наградили ООО «Реиннольц» — компания не просто показала интенсивное развитие, но и вышла с облигациями на Московскую биржу.

Второе место заняло ООО «Корпорация Маяк», третье — ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»,четвертое — «Завод тротуарной плитки Поревит Екатеринбург», а на пятом оказалось ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг».

Лауреатам премии вручалась памятная статуэтка с символикой премии «Коммерсантъ года», а также подарки от партнеров премии.

«Номинации — очень уральские, и номинанты тоже очень екатеринбургские. Кабачки, мед — это без иронии круто, и надо таких людей обязательно награждать», — сказал глава Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников.

Гости премии, вручавшие награды, отметили, что современный бизнес развивается в непростых условиях, и тем ценнее достигнутые предпринимателями результаты. «Сегодня многие предприниматели ищут новые пути для роста и развития бизнеса. Многие говорят о необходимости мобилизовать все ресурсы, что называется, "крепчать". Многие из вас свой бизнес наверняка основали в не менее турбулентное время, и мы все были в разных экономических ситуациях. Поэтому я считаю, что сейчас еще и время возможностей», — подбодрил участников управляющий Уральским филиалом банка ПСБ Ринат Иржанов.

Завершился вечер выступлением группы «Фанни Каплан», под музыкальное сопровождение которой гости смогли отдохнуть и отпраздновать вручение премий.

Подготовила Анна Капустина