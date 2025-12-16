Верховный суд признал проживание Долиной в квартире Лурье незаконным

Лариса Долина незаконно находится в квартире Полины Лурье и может быть выселена по решению суда, если не освободит жилье добровольно, сообщили «РИА Новости» в Верховном суде РФ.

Верховный суд России отменил решение Хамовнического суда Москвы, ранее вернувшего квартиру певице, и признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье. Вопрос о выселении госпожи Долиной направлен на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

Квартира площадью 236 кв. м в Хамовниках была певицей продана летом 2024 года за 112 млн. руб. Позже Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников и лишилась также более 175 млн руб. Хамовнический суд и вышестоящие инстанции ранее встали на сторону певицы, что вызвало общественный резонанс.

28 ноября суд приговорил участников аферы к реальным срокам. Госпожа Долина публично пообещала вернуть госпоже Лурье деньги, однако Верховный суд, несмотря на поддержку Генпрокуратуры идеи «двусторонней реституции», признал право на квартиру за покупательницей.

