Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после утренних ограничений

Временные ограничения в работе аэропорта Шереметьево, введенные в 3:20, сняты, сообщили в Telegram-канале авиагавани. Аэропорт работает в штатном режиме, вылеты и прилеты выполняются по расписанию.

Об ограничениях в работе авиагавани Росавиация сообщила сегодня утром. Аэропорт принимал и отправлял рейсы только «по согласованию с соответствующими органами».

Меры были связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне подлета БПЛА к Москве. В период с 8:00 до 12:00 мск над Россией сбиты 28 беспилотников, из них два — над Московской областью.