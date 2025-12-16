В аэропорту Шереметьево ограничили полеты

Росавиация сообщила о введении ограничений для московского аэропорта Шереметьево. Сейчас он принимает и отправляет рейсы только «по согласованию с соответствующими органами», заявили в ведомстве. Там предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Помимо Шереметьево ночью также ограничили полеты в аэропортах Ярославля и Калуги — сейчас они не принимают и не выпускают самолеты.