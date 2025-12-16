Российские силы ПВО за четыре часа сбили 28 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 12:00 мск уничтожили 28 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — 18 БПЛА — сбиты в небе над Брянской областью. Еще шесть — над Ленинградской областью, два — над Московской, в том числе один, летевший в сторону столицы, по одному — над Калужской и Смоленской областями.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений при атаке нет. В Ленинградской области сообщали о перебоях в работе мобильного интернета во время работы систем ПВО.

Также временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Калуги, Ярославля и московском аэропорту Внуково. В 13:04 мск Внуково возобновил работу.

В ночь на 16 декабря над регионами России были сбиты 83 беспилотника. Больше всего — 64 дрона — над Брянской областью. Обошлось без жертв и повреждений на земле.