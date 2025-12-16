В школах Кубани усилят меры безопасности после трагедии в Подмосковье

Министерство образования и науки Краснодарского края потребовало от муниципалитетов усилить антитеррористическую защищенность школ после инцидента в подмосковном Одинцово. Соответствующие письма направлены руководителям всех муниципальных образований, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Министерство образования и науки Краснодарского края в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в одной из подмосковных школ, просит оперативно обеспечить принятие дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования»,— говорится в документе.

Образовательные учреждения должны организовать постоянный контроль качества работы охранников и провести внеплановые инструктажи. Сотрудникам разъяснят порядок действий при угрозе террористического акта или нападения на учащихся и персонал.

Ведомство также требует обеспечить строгое соблюдение пропускного режима и исключить бесконтрольное присутствие посторонних людей и транспорта на территории школ. Дополнительно необходимо усилить контроль за исправностью инженерно-технических средств охраны и обеспечить объекты надежной связью.

В школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток напал на учащихся. По информации СКР, напавший ранил ножом охранника и убил ребенка.

Анна Гречко