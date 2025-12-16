В Екатеринбурге активиста оштрафовали на 49 тыс.рублей за дискредитацию ВС РФ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активиста Дмитрия Рыкова на 49 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел в декабре этого года возле памятника Владимиру Ленину в центре Екатеринбурга. Согласно данным суда, Рыков проводил одиночный пикет с использованием агитационного материала, который публично демонстрировал прохожим. «Таким образом он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. При этом данные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния»,— говорится в сообщении.

Суд признал Рыкова виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Полина Бабинцева