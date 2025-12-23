Кредит есть — защиты нет

Каждый третий заемщик в России сталкивается с отказом в выплате по полису ипотечного страхования жизни. Большинство страховых премий фактически превращаются в комиссионный доход для банка или страховой компании, не обеспечивая защиты интересов заемщика. Чтобы решить эту проблему, Банк России планирует ужесточение регулирования, а участники рынка сами стараются закрыть пробелы, пытаясь повысить клиентскую ценность полисов.

Согласно последним данным Банка России, средний уровень выплат по кредитному страхованию жизни за период с 2019 по 2023 год составил в среднем 24% для лидера сегмента и 3% для всех остальных страховщиков. Показатель в 3% в регуляторе называют «аномально низким», так как для добровольного страхования физических лиц нормой считается диапазон 30–40%. В 2024 году ситуация немного исправилась, однако, как отмечает Банк России, рост выплат объясняется не улучшением качества продукта, а падением сборов по новым договорам за счет снижения выдачи ипотеки из-за высоких ставок при сохранении выплат по старым. Частота наступления страховых случаев при этом не меняется: менее 0,2% по рынку.

Тенденция сохранилась и в 2025 году. В конце сентября зампред Банка России Филипп Габуния сообщил, что уровень отказов в сегменте кредитного страхования жизни составил 33%. «Это значит, что каждый третий страховой случай не получает страхового возмещения... Это явно говорит о том, что многие полисы конструируются заранее с расчетом на узкий перечень страхуемых рисков»,— заявлял он (цитата по «Интерфаксу»).

Позже, в октябре, в «Отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к страхованию жизни и здоровья заемщиков по договору потребительского кредитования» регулятор еще раз обратил внимание на спорную ценность этого продукта.

Более того, как указывал ЦБ, на рынке сформировались квазиинструменты «защиты рисков», которые фактически подменяют страхование и при этом обходят классическое регулирование страховых продуктов.

ЦБ отметил и существенную разницу между страховщиками в объеме и частоте выплат, что вызвано различиями в правилах страхования и внутренней политике компаний.

Регулятор видит корень проблем с качеством страховых продуктов для заемщиков в стремлении банков и страховщиков монетизировать полисы, не предполагая реальных выплат. Анализ рынка Банком России показал, что значительная часть продуктов имеет урезанное покрытие, несоответствие срока и суммы страхования параметрам кредита. Распространена практика включения в полисы лишь рисков с крайне низкой вероятностью наступления, например ухода из жизни или инвалидности исключительно в результате несчастного случая.

«Правила страхования предусматривали десятки исключений из страхового покрытия, являющихся наиболее частыми причинами страховых случаев. Например, заболевания, в том числе возникшие в период действия страхового покрытия; события, произошедшие при вождении транспортного средства; события, случившиеся при занятии профессиональными и иными видами спорта; события, наступившие в результате самолечения, и многие иные»,— перечисляет в своем исследовании регулятор. Такое сужение страховой защиты и многочисленные исключения, указывает ЦБ, существенно повышают вероятность отказа в выплате. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев отмечает, что страхование заемщиков является комплементарным продуктом к основному — кредиту, который выдает банк. «Поэтому, конечно, банки в значительной степени задают тон по предложению и продвижению этих продуктов. В этом смысле здесь понятно, кто является основным “законодателем моды”»,— отмечает он.

Комиссия важнее риска

Кредитное страхование жизни — это продукт, формальное предназначение и реальная экономическая сущность которого в значительной степени не совпадают, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. «С формальной точки зрения кредитное страхование жизни предназначено для того, чтобы защитить заемщика либо его наследников, а также банк от негативных финансовых последствий в случае ухода из жизни заемщика либо утраты им трудоспособности. В реальности же эта составляющая страховой защиты во многих случаях, к сожалению, уходит на второй план, а на первый план выходит желание кредитной организации получить дополнительные комиссии, которые, в отличие от процентного дохода, доступны не потом, а сразу, сейчас, после продажи страхового полиса»,— поясняет эксперт.

То есть реальная экономическая сущность кредитного страхования жизни получается не в защите рисков, а в дополнительной плате за получение кредита.

И это в целом понимают в том числе сами заемщики, в большинстве случаев подписывающие договор страхования, совершенно не вникая в его условия. «Такая не очень хорошая практика формировалась на нашем рынке не один десяток лет, и изменить ситуацию здесь очень сложно, это огромная и непростая задача»,— говорит господин Янин.

По мнению исполнительного директора дивизиона «Защитные страховые продукты» Сбербанка Сергея Скороходова, проблема и в том, что заемщики выбирают страховую компанию, обращая внимание в основном на стоимость полиса, и оформляют ипотечное страхование жизни они, как правило, с целью снижения процентной ставки по ипотеке. «Такая практика губительна для рынка — она превращает полисы страхования жизни заемщиков в комиссию за снижение ставки и совершенно не гарантирует обеспечения защитой клиента на случай наступления непредвиденных обстоятельств»,— указывает он.

В ВСС согласны: часто в таких случаях заемщики не вдаются в детали объема покрытия и требований, содержащихся в полисе. «Нередко именно такое отношение к страховке порождает отказы в выплате и упреки в низкой клиентской ценности страхования заемщиков»,— говорит Глеб Яковлев. Сейчас ВСС совместно со страховщиками разрабатывает внутренний стандарт, направленный на то, чтобы продукт был еще более клиентоориентированным и меньше зависел от того, внимательно ли читал документы клиент.

Однако одного лишь изменения правил продаж полисов недостаточно — для фундаментального решения проблем с невысокой клиентской ценностью страхования заемщиков нужно радикальное изменение всей парадигмы, говорит Алексей Янин.

«То есть внешняя форма договора страхования и реальная экономическая сущность — защита рисков — должны сблизиться между собой и стать единым целым. Но для этого требуется не только улучшение условий урегулирования убытков со стороны страховщиков, но и отказ банков от требований уплаты им комиссий или хотя бы очень существенное их снижение»,— поясняет господин Янин. По его мнению, в таком случае и отношение выплат к взносам по таким продуктам приблизится к «нормальным» значениям, характерным для таких видов страхования, как, например, автокаско.

Стандарт покажет

Еще одна проблема на рынке страхования жизни заемщиков, которую отмечают в Сбербанке,— это незаинтересованность ряда страховых компаний в осуществлении выплат. «Например, при уходе заемщика из жизни запрашивать медицинские и прочие документы, необходимые для осуществления выплат, по закону могут родственники или наследники. Однако зачастую они просто не знают, как это сделать, а страховая не стремится рассказать, где и какие справки необходимо запросить, а также помочь в сборе пакета документов для дальнейшего рассмотрения и произведения выплаты»,— говорит Сергей Скороходов.

Фактически сейчас многие полисы страхования жизни заемщиков не несут реальной страховой ценности и превращаются в дополнительный сбор с заемщика в пользу банка, соглашается гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Такая практика давно вызывает вопросы у регулятора и подрывает доверие клиентов. «Однако добросовестные участники рынка уже понимают необходимость перехода к продуктам, по которым выплаты находятся на адекватном уровне и действительно защищают заемщика»,— говорит он, уточняя, что страховые компании постепенно пересматривают подходы и пытаются создавать более прозрачные программы. «Позиция Банка России по усилению регулирования и введение формальных критериев, например коэффициента выплат, который позволит отделить настоящие страховые продукты от полисов-пустышек, понятны. Но без реального пересмотра продуктовой начинки и повышения потребительской ценности со стороны самих страховщиков одних регуляторных мер будет недостаточно»,— говорит Павел Самиев.

Например, с 1 сентября 2025 года Сбербанк ввел новые требования к страхованию жизни ипотечных заемщиков, чтобы сделать страховую защиту более прозрачной и справедливой.

Страховые компании, работающие с заемщиками «Сбера», теперь обязаны осуществлять выплату по риску ухода из жизни в течение пяти дней.

Выплаты до 5 млн руб. производятся по сокращенному пакету документов, что значительно ускоряет процесс получения денег. Важным изменением стало расширение сферы защиты: она распространяется не только на риски, возникающие после оформления полиса, но и на последствия уже существующих заболеваний или перенесенных несчастных случаев. Это означает, что страховая компания не может отказать клиенту на основании прошлых диагнозов, напротив, она обязана выполнять свои обязательства и поддерживать заемщика независимо от его медицинской истории.

«Сбер» подтвердил полисы 27 страховщиков на «соответствие стандартам “Сбера”». Это первый шаг к тому, чтобы ипотечному заемщику было проще получить надежное страховое покрытие. Введение новых требований направлено на то, чтобы страховые компании стали более внимательными к возникшим проблемам у заемщиков и прибегали к отказу в страховом возмещении только в исключительных случаях. Как обещают в Сбербанке, за соблюдением новых требований страховыми компаниями будут внимательно следить. «Мы будем следить за тем, как страховые компании платят в связи с новыми требованиями: запрашивают ли документы у родственников, отказывают ли из-за наличия заболеваний, диагностированных до заключения полиса, как быстро производят выплаты по страховым случаям. Если компания не соблюдает нормы, мы будем требовать от нее внесения изменений в страховую документацию или исключать из списка, размещенного на сайте банка»,— отмечает Сергей Скороходов.

Для страхового и банковского рынка важны не только требования регулятора, но и отраслевые стандарты качества продуктов. «Появление единого стандарта для рынка кредитного страхования жизни поможет серьезно повысить прозрачность продукта»,— говорит Павел Самиев.

Ольга Воробьева