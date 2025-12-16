В ЗСК заключили соглашения о сотрудничестве с парламентами двух субъектов РФ

Законодательное собрание Краснодарского края заключило соглашения о межпарламентском сотрудничестве с законодательными органами Омской и Сахалинской областей. Документы были подписаны в Москве на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» в рамках мероприятий Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Подписи под соглашениями поставили председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко, спикер Сахалинской областной думы Елена Касьянова и председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

Фото: пресс-служба ЗСК

Соглашения предусматривают обмен опытом в сфере законотворчества, совместную работу над проектами федеральных законов, поддержку законодательных инициатив на федеральном уровне, а также развитие деловых и межрегиональных контактов. По словам Юрия Бурлачко, межпарламентское взаимодействие позволяет эффективнее совершенствовать региональное и федеральное законодательство с учетом практик других субъектов РФ. Он отметил, что подписание соглашений с Омской и Сахалинской областями расширяет сеть межрегиональных связей кубанского парламента, в которую уже входят более 40 соглашений с представительными органами власти российских регионов и стран ближнего зарубежья.

Господин Бурлачко также подчеркнул, что с Омской областью Краснодарский край связывает устойчивое экономическое сотрудничество, в том числе в промышленной сфере, а взаимодействие с Сахалинской областью открывает возможности для обмена опытом между приморскими регионами с сопоставимыми геополитическими условиями. Ранее депутаты ЗСК утвердили проекты соответствующих соглашений на очередных сессиях парламента края.

Вячеслав Рыжков