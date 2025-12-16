15 россиян вернулись с Украины в результате обмена

На белорусско-украинской границе произошел очередной гуманитарный обмен. 15 россиян, вернувшихся с Украины, воссоединились с семьями. Среди них 12 женщин и трое мужчин. В основном это пожилые люди, передает корреспондент ТАСС.

С родными также встретились граждане Украины. Их число не уточняется, однако уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова накануне говорила, что обмен пройдет по формуле «15 на 15», в нем поучаствуют 22 семьи. Как она уточнила сегодня, пятерым украинцам не удалось воссоединиться с близкими из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Для завершения процесса обмена Россия будет запрашивать режим тишины, добавила госпожа Москалькова.

В начале декабря детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала о воссоединении с семьями семи украинских детей. Среди них — шесть мальчиков и одна девочка.