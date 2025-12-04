Львова-Белова сообщила о возвращении семи детей к семьям на Украину

Шесть мальчиков и одна девочка воссоединились со своими семьями на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что работа по воссоединению детей с их семьями проходит в России, на Украине и в третьих странах.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова

В посте госпожа Львова-Белова поблагодарила жену американского президента Дональда Трампа Меланию Трамп. По словам омбудсмена, первая леди США участвует в воссоединениях детей с их семьями. «Хотела бы поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и участие в данной деятельности — она принимает участие в наших продолжающихся мероприятиях по воссоединению детей с их семьями»,— написала госпожа Львова-Белова.

В августе Мария Львова-Белова сообщила, что при поддержке аппарата омбудсмена с родственниками в России воссоединились 28 детей из 20 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах 115 детей из 91 семьи.