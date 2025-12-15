Москалькова рассказала о скором воссоединении 22 семей из России и Украины

15 россиян и столько же украинцев из 22 семей воссоединятся со своими родными, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале. По ее словам, гуманитарный обмен произойдет 16 декабря.

Речь идет о гражданах, которые по разным обстоятельствам оказались на Украине без возможности вернуться к близким. География затронутых семей — от Астрахани до Тюмени и от Москвы до Ростова-на-Дону. Они направятся к белорусско-украинской границе, отметила госпожа Москалькова.

В организации воссоединения участвовали Международный комитет Красного Креста, российские спецслужбы и белорусская сторона.

4 декабря уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении семи детей (шести мальчиков и одной девочки) с их семьями на Украине. В августе, при содействии аппарата омбудсмена с родственниками в России воссоединились 28 детей из 20 семей, а с близкими на Украине и в третьих странах — 115 детей из 91 семьи.