Себестоимость строительства «квадрата» на Кубани достигла 58,9 тысячи рублей

В Краснодарском крае средняя себестоимость строительства 1 кв. м общей площади в декабре 2025 года составила 58,9 тыс. руб. Такие данные приводит единая информационная система жилищного строительства «Дом.РФ» (ЕИСЖС).

Показатель рассчитан для регионов, где ведется строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в рамках 214-ФЗ. Медианная себестоимость 1 кв. м на Кубани составила 56,5 тыс. руб., при этом в системе ЕИСЖС в декабре было зарегистрировано 755 новостроек и 295 проектных деклараций.

Краснодарский край занял десятое место в России по уровню себестоимости строительства. Лидером стала Москва (161,5 тыс. руб. за 1 кв. м), далее следуют Санкт-Петербург (115,2 тыс. руб.), Татарстан (86,1 тыс. руб.), Крым (85,5 тыс. руб.) и Хабаровский край (80,8 тыс. руб.).

При этом средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Краснодара в октябре 2025 года достигла 177,9 тыс. руб., увеличившись на 1,6% за месяц, следует из данных агентства «НДВ Супермаркет Недвижимость».

Минстрой РФ установил нормативную стоимость 1 кв. м жилья в регионе на период с 1 октября по 31 декабря 2025 года в размере 157,5 тыс. руб., что на 2% ниже уровня третьего квартала.

Анна Гречко