Прокуратура нашла более 40 нарушений при реконструкции Городецкого гидроузла

Более 40 нарушений обязательных требований в области строительства и законодательства о контрактной системе выявила Нижегородская транспортная прокуратура при реконструкции Городецкого гидроузла в 2025 году. Нарушения выявлены и у заказчика, и у подрядчика, сообщили в пресс-службе ведомства 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По инициативе прокурора подрядчика и должностное лицо компании Ростехнадзор оштрафовал на 140 тыс. руб. по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства). Сумма штрафов по остальным нарушениям не уточняется.

Заказчиком работ выступает ФКУ «Ространсмодернизация», подрядчиком — АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). Реконструкция необходима для обеспечения нормального грузового судоходства на участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально завершить работы требовалось до конца 2024 года. В апреле 2024 года срок строительства камеры шлюза №15 продлили до мая 2025 года, а завершение всех работ — до декабря 2026 года. Тем же распоряжением стоимость госконтракта увеличили на 10 млрд руб. — до 32 млрд. В ноябре текущего года сроки вновь перенесли — на декабрь 2026 года и декабрь 2027 года соответственно.

22 июля 2025 года во время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№15 и 16, из-за чего камеру шлюза №15 затопило. Восстановительные работы завершили к вечеру 26 июля.

Галина Шамберина