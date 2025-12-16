Горнолыжный сезон на «Роза Хутор» стартует в конце декабря

В связи с аномально теплой погодой и недостаточной высотой естественного снежного покрова открытие сезона ожидается 29 декабря.

На «Роза Хутор» уже работает система искусственного оснежения, но текущие температурные условия пока не позволяют запустить ее в полном объеме: для эффективной работы системы оснежения необходимы стабильные температуры не выше –2,5 °C. Существенную роль играет и значительный перепад высот на курорте — 1569 метров: условия для искусственного оснежения сформировались пока не везде.

При этом система искусственного оснежения работает с 12 декабря там, где это возможно. На сегодняшний день службами курорта произведено более 55 тысяч кубометров искусственного снега. Уровень натурального снежного покрова в верхних зонах курорта составляет от 60 см на высоте 2000 метров над уровнем моря до 40 см на отметке 1350 метров. Это минимальные показатели естественных осадков за последние 12 лет наблюдений.

«В настоящее время службы курорта укладывают произведенный искусственный снег в полотно трасс для его сохранения и подготовки склонов к открытию,— комментирует заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов.— Мы используем каждую возможность для наращивания объема искусственного снега и подготовки максимального количества трасс. Эти работы ведутся непрерывно, чтобы обеспечить открытие всех 105 километров трасс курорта».

Для гостей, приобретавших ски-пассы, услуги проката или горнолыжной школы на период с 19 по 28 декабря, предусмотрены варианты автоматического переноса услуг на любые даты сезона либо полный возврат денежных средств. Подробные инструкции будут направлены на электронную почту гостей.

«Роза Хутор» — это не только горнолыжный, но прежде всего горный всесезонный курорт. В период теплой погоды гостям доступны пешие прогулки в горах, подъемы на канатных дорогах с панорамными видами Кавказских гор, горные развлечения, включая аттракцион «Родельбан», смотровую площадку и высокогорные качели на Роза Пик (2320 м над уровнем моря), парк альпак «Пача Мама» и интерактивный этнопарк «Моя Россия». В Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря в отеле Rosa Springs работает спа-центр, а рестораны и кафе курорта предлагают разнообразную гастрономию.

Курорт внимательно следит за прогнозами синоптиков и рассчитывает на скорое понижение температур. В случае благоприятных погодных условий открытие трасс для катания состоится 29 декабря. Если погодная ситуация изменится, информация о дате открытия горнолыжного сезона будет опубликована дополнительно.

