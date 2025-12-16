«Для инвесторов наступает сложный период»

В 2026 году в России планируется ввести в эксплуатацию 10,1 тыс. новых гостиничных номеров, что на 20% больше, чем годом ранее, следует из исследования консалтинговой компании IBC Real Estate. Основные объемы строительства сосредоточены в ключевых туристических направлениях страны. Лидируют Краснодарский край и черноморское побережье. Масштабное развитие гостиничной инфраструктуры стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках программы льготного кредитования на возведение отелей. Но в ноябре Минэкономразвития анонсировало завершение программы льготного кредитования строительства гостиниц. Эксперт по элитной недвижимости в Сочи Юлия Феклистова — о том, как окончание господдержки отразится на развитии отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Феклистова

Фото: предоставлено автором Юлия Феклистова

Фото: предоставлено автором

«Нужно рассматривать завершение программы льготного кредитования гостиниц не как кризисный сигнал, а как логичное завершение инвестиционного цикла. Государство действительно выполнило свою задачу: запустило масштабное строительство там, где без поддержки рынок не мог бы разогнаться в таких объемах.

Краснодарский край и черноморское побережье стали ключевыми бенефициарами программы. Именно сюда пришел основной поток льготных денег, и именно здесь в ближайшие три-пять лет мы увидим наибольший ввод нового номерного фонда. Для рынка это означает рост предложения, но не его избыток: туристический поток в регион продолжает расти, а инфраструктурные вложения государства в край несоизмеримо выше, чем в большинство других регионов страны.

Важно понимать: завершение программы не означает остановку строительства. Большинство проектов уже профинансировано и находится в активной стадии реализации. В Сочи, в отличие от других курортных территорий, дополнительным ограничителем выступает дефицит земли и жесткие градостроительные регламенты. Это не позволит рынку перегреться даже при вводе новых отелей.

При этом для инвесторов наступает более сложный период. При текущей ключевой ставке запуск новых гостиничных проектов без господдержки становится экономически оправданным только для сильных, концептуально выверенных объектов — в первую очередь премиального и санаторно-курортного формата. Массовые проекты с низкой маржинальностью будут откладываться.

Что касается цен на размещение, то здесь я солидарна с отраслевыми экспертами: ключевым фактором останется инфляция, а не объем номерного фонда. Рост затрат на персонал, продукты, сервис и эксплуатацию неизбежно будет закладываться в стоимость проживания.

В долгосрочной перспективе Краснодарский край, и особенно Сочи, сохранит статус флагмана внутреннего туризма и инвестиций. Ограниченное предложение, высокий спрос и колоссальные государственные вложения формируют рынок, где качественные объекты будут только усиливать свою ценность — как в гостиничном бизнесе, так и в сегменте курортной недвижимости».