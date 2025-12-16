«Бизнесу будет проще выходить на новые рынки»

С 1 марта 2026 года в силу вступают поправки в Градостроительный кодекс, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 №309-ФЗ. Согласно этим поправкам, работа по внесению изменений в рабочую документацию может осуществляться только юридическим лицом или ИП, которые являются членами саморегулируемой организации (СРО) в области проектирования. Как считает генеральный директор проектной компании ООО «РКТ» Арарат Согомонян, законодательные новации обусловлены системными проблемами отрасли, накопившимися за последние годы.

«До 40% проектных работ выполнялись мелкими ИП и компаниями без должной ресурсной базы, что вело к нарушениям норм проектирования, срыву сроков из-за нехватки квалифицированных кадров, отсутствию гарантий возмещения ущерба при ошибках. По данным Ростехнадзора, в 2023–2024 годах 15–17% аварий на стройплощадках связаны с проектными ошибками. В 30% случаев экспертиза выявляет критические нарушения в расчетах несущих конструкций. Растет число судебных споров из-за несоответствия документации реальным условиям. До 45% проектных организаций не имеют специалистов в Национальном реестре специалистов (НРС). Отсутствуют единые критерии проверки квалификации.

Представьте, что вы строите не дом, а сложный механизм вроде часов с десятками шестеренок. Каждая деталь должна встать точно на место.

Так и с проектной документацией: это не "просто бумажки", а связка между идеей и реальным объектом.

В работе по подготовке проектной документации я бы выделил три основных критерия: четкая последовательность при разработке проекта, использование продвинутых инструментов при проектировании, использование нормативной базы. При соблюдении всех этапов мы получим хорошую документацию — когда строитель говорит, что ему все понятно, и делает ровно то, что задумали.

Представьте, что правила дорожного движения вдруг стали едиными для всей страны — без региональных "особенностей", а ГИБДД получила цифровые инструменты для мгновенной проверки документов. Примерно то же самое произойдет в строительстве с 1 марта 2026 года. Раньше в каждом регионе СРО могли трактовать нормы по-своему. Где-то требовали 10 документов, где-то 15.

Теперь Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) разработают обязательные федеральные стандарты. Это даст одинаковые требования к членству в СРО от Калининграда до Владивостока, четкие правила дисциплинарной ответственности, единый подход к внутреннему контролю.

Бизнесу будет проще выходить на новые рынки — не нужно заново изучать местные "подводные камни". В Краснодарском крае проектная деятельность — это тонкое искусство балансировать между жесткими федеральными требованиями и уникальными местными условиями.

Без учета местных особенностей проект просто не пройдет согласования. Обязательны, например, антисейсмические мероприятия: специальные узлы соединений, усиленное армирование, демпферные системы.

Как следствие — выше стоимость проектирования, но это влечет за собой большую надежность конструкций. В Краснодарском крае подавляющее большинство проектных организаций официально входят в саморегулируемые организации. Это не дань моде, а жесткое требование законодательства и условие доступа к серьезным заказам.

Реформа призвана повысить качество и ответственность в проектировании. Однако ее эффективность будет определяться не только текстом закона, но и тем, насколько слаженно смогут работать вместе СРО, бизнес и государство. Для Кубани особенно важно обеспечить как доступность членства в этих организациях для малых компаний и специалистов из регионов, так и повышение качества разрабатываемой документации».