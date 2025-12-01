На обслуживание долга Нижнего Новгорода в 2026 году потребуется 2,63 млрд рублей

Более 2,63 млрд руб. планируется направить на обслуживание муниципального долга Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом говорится в проекте бюджета, внесенном в гордуму.

Расходы рассчитаны с учетом правопреемства по муниципальному долгу Кстовского округа. В общей сумме расходов почти 2,62 млрд руб. планируется потратить на оплату процентов по кредитам коммерческих банков, 12,5 млн руб. — на проценты по бюджетным кредитам.

Муниципальный долг на 1 января 2026 года прогнозируется в объеме почти 26,64 млрд руб., включая 8,09 млрд бюджетных кредитов и 12,54 млрд коммерческих. На 1 января 2027 года долг прогнозируется в сумме 22,57 млрд руб.

Директор департамента финансов Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин при обсуждении бюджета на думской комиссии рассказал, что департамент ведет работу по реструктуризации бюджетных кредитов и возможности их списания. «Если достигнем консенсуса с регионом, мы доложим депутатам»,— сообщил он.

Как писал «Ъ-Приволжье», дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год сформирован в объеме 1,93 млрд руб.

Долг Нижнего Новгорода (без Кстовского округа) на 1 января 2025 года составлял 13,1 млрд руб., на 1 октября он достиг 15,59 млрд руб.

Галина Шамберина