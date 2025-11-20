На выплаты участникам СВО в Нижнем Новгороде запланировали 930 млн рублей

В проект бюджета Нижнего Новгорода 2026 года закладывают 929,75 млн руб. на единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт об участии в СВО. Аналогичные суммы закладывают и на плановый период 2027 и 2028 годов, следует из проекта документа.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На поддержку семей участников СВО в бюджете города предусмотрено еще не менее 180 млн руб. В том числе 100,7 млн руб. на льготы в детских садах, 45 млн — на питание в школах и 35 млн — на отдых и оздоровление детей.

Как писал «Ъ-Приволжье», в бюджете 2025 года на единовременные выплаты участникам СВО на момент внесения проекта документа было предусмотрено 444,6 млн рублей.

Галина Шамберина