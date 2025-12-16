Двое белгородцев пострадали от атаки украинского беспилотника по автомобилю

На участке дороги Устинка — Ясные Зори в Белгородском округе Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ по автомобилю ранения получили два местных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы «Барс-Белгород» доставили белгородку в тяжелом состоянии с рваной раной плеча, баротравмой и ожогами лица в Октябрьскую больницу. Ее супруга с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы, шеи и кистей рук глава администрации Яснозоренского сельского поселения доставил в местную амбулаторию. Машина получила повреждения.

Накануне белгородский губернатор сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского округа пострадала супружеская пара.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по шести муниципалитетам Белгородской области не менее 45 беспилотников и четырех боеприпасов. В итоге были ранены три человека, повреждены пять частных домов и шесть автомобилей.

Егор Якимов