Супружеская пара пострадала от атаки дрона в белгородском селе

В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области пострадала супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Белгородцев с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ. После того как им окажут медпомощь, жителей переведут в горбольницу № 2 в Белгороде. Автомобиль был поврежден.

Вчера белгородский губернатор сообщал, что за прошедшие сутки в регионе пострадали четыре человека. Было атаковано 11 муниципалитетов с помощью как минимум 147 беспилотников и 38 боеприпасов.

Егор Якимов