Три человека ранены за сутки в Белгородской области после атак 45 БПЛА

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по шести муниципалитетам Белгородской области не менее 45 беспилотников и четырех боеприпасов. В итоге пострадали три человека, были повреждены пять частных домов и шесть автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Все пострадавшие получили ранения в Грайворонском округе. Один из них был травмирован при атаке дрона на автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа . Он лечится в больнице №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

Также от удара беспилотника по автомобилю в селе Глотове получила травмы супружеская пара. После оказания медицинской помощи пострадавшие лечатся дома. Транспортное средство повреждено.

В селе Гора-Подол из-за атак ВСУ пострадали частный дом и легковой автомобиль, в селе Санкове — частное домовладение, хозпостройка и легковой автомобиль. Всего по округу выпустили девять БПЛА и три боеприпаса.

Сутками ранее при атаках Белгородской области пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.

Кабира Гасанова