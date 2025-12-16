Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России — 2025»

EXEED стал четырехкратным победителем премии «Автомобиль года в России — 2025». Он был назван любимой маркой в премиальном сегменте;

EXEED EXLANTIX ES — победитель в номинации «Бизнес-класс (гибриды и электрокары);

EXEED EXLANTIX ET стал лидером в категории «Средние внедорожники (гибриды и электрокары)»;

EXEED VX победил в категории «Тяжелые внедорожники».

По результатам голосования, в котором приняли участие 1,2 миллиона автолюбителей, EXEED был удостоен титула «Любимая марка в премиальном сегменте». Эта награда свидетельствует о высокой оценке потребителями передовых решений бренда и его приверженности созданию автомобилей высочайшего класса, гармонично сочетающих инновационность, безопасность и премиальный комфорт.

Флагманский полноразмерный внедорожник EXEED VX занял первое место в категории «Тяжелые внедорожники», завоевав признание благодаря безупречному сочетанию просторного салона, авангардных технологий и исключительного уровня комфорта. Модель оснащена мощным двухлитровым турбодвигателем 2.0 TGDI (249 л.с.), сопряженным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая идеальный баланс производительности и экономичности.

Настоящим триумфом премии стала линейка EXEED EXLANTIX, обе модели которой были признаны лучшими в своих сегментах.

EXEED EXLANTIX ES завоевал первое место в номинации «Бизнес-класс (гибриды и электрокары)». Спортивное четырехдверное купе оснащено двумя синхронизированными электродвигателями общей мощностью 469 л.с. с максимальным крутящим моментом 634 Нм, обеспечивая динамику 0–100 км/ч за 4,6 секунды и переопределяя стандарты производительности в своем классе.

EXEED EXLANTIX ET признан лидером в категории «Средние внедорожники (гибриды и электрокары)», подтвердив свой статус: модель уже была признана победителем в категории «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер» в премии «Внедорожник года» и «Гибрид года» по версии «Золотого Клаксона». Инновационная силовая установка включает 1,5-литровый турбобензиновый двигатель в симбиозе с двумя электромоторами общей мощностью 468 л.с., обеспечивая ускорение 0–100 км/ч за 4,8 секунды при оптимальном расходе топлива.

Обе модели линейки EXLANTIX адаптированы к экстремальным условиям российской эксплуатации и оснащены комплексом интеллектуальных систем активной безопасности, подтверждая приверженность бренда наивысшим стандартам защиты.

