Юрий Бурлачко принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ

В Москве прошло заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, посвященное вопросам доступности жилья и развития жилищной инфраструктуры. Совещание провели председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В обсуждении участвовали депутаты и сенаторы, руководители региональных парламентов, представители правительства, в том числе председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Открывая заседание, Вячеслав Володин отметил, что объемы жилищного строительства в России приблизились к показателям советского периода, однако ключевым критерием остается доступность жилья. По его словам, она должна быть сопоставимой для жителей всех регионов страны — от столичных агломераций до Камчатки и Крайнего Севера.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что наличие доступного и комфортного жилья, а также развитой инфраструктуры напрямую влияет на демографическую ситуацию и качество жизни семей. При этом действующие меры господдержки, по ее оценке, требуют донастройки. В частности, спикер Совфеда заявила, что нынешние правила предоставления семейной ипотеки не в полной мере способствуют росту рождаемости, и напомнила о парламентской инициативе по введению дифференцированных льготных ипотечных ставок в зависимости от числа детей.

В ходе дискуссии участники также обсудили реализацию концепции пространственного развития и роль регионов в поддержке строительной отрасли, испытывающей давление из-за текущих экономических условий. Валентина Матвиенко отметила, что строительство и жилищная инфраструктура формируют рабочие места, налоговые поступления и значимый вклад в ВВП.

Комментируя итоги заседания, Юрий Бурлачко заявил, что Совет законодателей остается эффективной площадкой для координации действий федеральных и региональных парламентов. По его словам, обсуждение затронуло как достижения отрасли, так и факторы, сдерживающие ее развитие и влияющие на уровень жизни населения. Он также отметил акцент Вячеслава Володина на проблемах малых городов и внимание Валентины Матвиенко к развитию ЖКХ и использованию инфраструктурных кредитов. Господин Бурлачко подчеркнул, что в Краснодарском крае в региональном бюджете предусмотрены значительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, и регион готов как перенимать, так и делиться успешными практиками.

Вячеслав Рыжков