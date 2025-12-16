Эксперимент по легализации гостевых домов расширили на Адыгею

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о расширении эксперимента по легализации деятельности гостевых домов, следует из сообщения ТАСС. В перечень пилотных регионов включены Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская и Нижегородская области.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года в рамках эксперимента в пилотных субъектах вводится запрет на оказание услуг гостевых домов без регистрации в специальном реестре, а также на размещение объявлений о таких услугах без указания идентификационного номера. Для новых регионов — Адыгеи, Бурятии, Астраханской и Нижегородской областей — эти требования начнут применяться с 1 января 2027 года. Закон в целом вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Эксперимент по регулированию предоставления гостиничных услуг стартовал 1 сентября 2025 года. Он проводится в республиках Алтай, Дагестан и Крым, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях, а также на федеральной территории «Сириус» и в Севастополе. Закон закрепляет понятие услуг гостевых домов, устанавливает требования к их оказанию и вводит систему классификации.

Вячеслав Рыжков