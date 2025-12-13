В Госдуме заявили о признании иноагента Deutsche Welle нежелательной организацией

Генпрокуратура признала немецкую медиакомпанию Deutsche Welle (объявлена в РФ иноагентом) нежелательной в России. Об этом сообщили в комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ. Само ведомство о таком решении пока не отчитывалось.

«Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение», — заявил глава комиссии Василий Пискарев. В августе 2024 года он рассказывал, что депутаты подготовили обращение в прокуратуру с просьбой признать нежелательными DW (иноагент) и «Британский совет» (British Council). Последний был объявлен нежелательной организацией в начале июня 2025-го.

По словам господина Пискарева, «DW (иноагент) находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды», а также «известна своей медиаакадемией, длительное время подготавливающей специалистов по дезинформации». Он добавил, что после того, как Минюст внесет медиакорпорацию в перечень нежелательных организаций, «любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством».