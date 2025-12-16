Вучич анонсировал новости о попавшей под санкции США NIS в ближайшие дни

В ближайшие дни станет известна судьба «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), попавшей под санкции США из-за российской доли. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации. Он выразил надежду, что исход будет положительным.

Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я ожидаю важных новостей в ближайшие дни. Не думаю, что мы будем ждать до 15 января. Полагаю, что важные новости появятся к понедельнику или вторнику, и надеюсь, что это будут хорошие новости»,— сказал господин Вучич (цитата по ТАСС). До этого власти страны рассчитывали до 15 января самостоятельно принять решение по продаже российской доли в NIS.

В числе совладельцев NIS — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). В октябре в силу вступили санкции США в отношении НПЗ. Вашингтон потребовал полного выхода российских акционеров из NIS для снятия ограничений. В конце ноября правительство Сербии выступило против немедленной национализации «Нефтяной индустрии Сербии». Страна запросила у США лицензию на операционную деятельность в течение 50 дней, чтобы за это время найти покупателя для российской доли в компании.