Жителя Краснодара осудили на 13 лет за изнасилование двух школьниц

Житель Краснодара признан виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в «Чистяковской роще». Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Установлено, что 15 марта 2025 года днем подсудимый находился на территории парка «Чистяковская роща». Там он встретил двух девочек, в отношении которых совершил преступление сексуального характера. После произошедшего одна из них убежала, а другую школьницу фигурант изнасиловал второй раз.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Первомайский районный суд Краснодара признал местного жителя виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера). После отбытия основного срока наказания осужденному назначено дополнительное в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Алина Зорина