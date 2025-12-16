Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Мегафон» обжаловал торги на фиксацию нарушений ПДД воронежцев за 189 млн

УФАС России по Воронежской области приостановило определение подрядчика «Региональным центром безопасности» для применения технических средств автоматической фотовидеофиксации (ТСАФ) нарушений ПДД в регионе. Начальная цена контракта составляла 189 млн руб. Решение принято после подачи жалоб от ПАО «Мегафон» и «Научно-исследовательского центра прикладной метеорологии (НИЦ ПМ) — Ростест». Оба обращения были приняты к рассмотрению. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В жалобе «Мегафона» отмечается, что в документе с обоснованием начальной цены приводится стоимость 2,5 тыс. руб. за час работы подрядчика, а в самом извещении о закупке — 3 тыс. руб. Также компания указывает на неучтенные в контракте расходы, которые ложатся на исполнителя, включая ремонт и поверку оборудования с истекшей гарантией. Помимо этого, «Мегафон» оспаривает технические требования в виде необходимости настройки камер за час до начала оплачиваемой работы и ведения GPS-контроля в условиях постоянных помех от средств РЭБ в регионе, а также условия по обеспечению исполнителем за счет собственных средств форменной одежды, обеспечивающей аккуратный вид персонала.

По мнению «НИЦ ПМ — Ростест», заказчик объединил в одну закупку технологически не связанные работы. Помимо эксплуатации и ремонта оборудования, от исполнителя требуется проведение его метрологической поверки — отдельной процедуры госрегулирования. Такой подход, как считает заявитель, необоснованно сужает круг участников торгов, исключая специализированные метрологические организации, и создает конфликт интересов, поручая поверку тому же лицу, что осуществляло ремонт.

По условиям контракта победителю торгов с 2 января по 23 декабря 2026 года предстояло настраивать и обслуживать передвижные и мобильные ТСАФы.

В конце октября «Региональный центр безопасности» искал подрядчика для передачи данных интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации за 40,4 млн руб. По данным портала госзакупок, контракт заключили с ПАО «Ростелеком» по начальной цене.

Кабира Гасанова