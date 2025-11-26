Воронежские власти выделяют на фиксацию нарушений ПДД 189 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило конкурс по поиску подрядчика для применения технических средств автоматической фотовидеофиксации (ТСАФ) нарушений ПДД системы «Крис-Воронеж». Начальная цена контракта — 189 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Согласно документации, подрядчику с 2 января по 23 декабря 2026 года предстоит настраивать и обслуживать передвижные и мобильные ТСАФы.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 10 декабря, итоги подведут 15-го.

В конце 2024-го подряды на аналогичные работы в течение 2025 года получили ПАО «Мегафон» и пензенское ООО «Защитные телекоммуникационные системы» Валентины Пексимовой. Контракты с компаниями заключили на общую сумму 367 млн руб.

Кабира Гасанова