Апелляция не стала удовлетворять жалобу конечного владельца ТМКП на арест активов
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение об аресте активов конечного владельца ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» Шахлара Новрузова, следует из материалов дела, пишет «Интерфакс». Апелляционная жалоба господина Новрузова оставлена без удовлетворения.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Поводом для обращения надзорного ведомства в суд стали результаты проверок, в ходе которых, по версии Генпрокуратуры, было выявлено незаконное выбытие имущества из госсобственности и установление иностранного контроля над стратегически значимым объектом. ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» располагается на территории морского порта Туапсе и владеет земельным участком площадью около 2 га, глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными мощностями. Годовой объем перевалки превышает 960 тыс. тонн, включая грузы из Турции и Азербайджана. Стоимость активов оценивается более чем в 1 млрд руб., задекларированная выручка компании превышает 200 млн руб. в год.
Как следует из материалов дела, портовый комплекс фактически выполняет функции транспортного терминала, интегрированного в инфраструктуру морского порта Туапсе. По данным следствия, Шахлар Новрузов также является фигурантом уголовного дела о попытке хищения недвижимости стоимостью 919 млн руб. и в настоящее время находится под стражей.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» зарегистрировано в 2008 году. Изначально собственником компании являлся Олег Басин, в 2014 году контроль перешел к Шахлару Новрузову, а с 2015 года бенефициаром значилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах офшорная компания Vonixel Limited.