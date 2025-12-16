Апелляция не стала удовлетворять жалобу конечного владельца ТМКП на арест активов

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение об аресте активов конечного владельца ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» Шахлара Новрузова, следует из материалов дела, пишет «Интерфакс». Апелляционная жалоба господина Новрузова оставлена без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Поводом для обращения надзорного ведомства в суд стали результаты проверок, в ходе которых, по версии Генпрокуратуры, было выявлено незаконное выбытие имущества из госсобственности и установление иностранного контроля над стратегически значимым объектом. ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» располагается на территории морского порта Туапсе и владеет земельным участком площадью около 2 га, глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными мощностями. Годовой объем перевалки превышает 960 тыс. тонн, включая грузы из Турции и Азербайджана. Стоимость активов оценивается более чем в 1 млрд руб., задекларированная выручка компании превышает 200 млн руб. в год.

Как следует из материалов дела, портовый комплекс фактически выполняет функции транспортного терминала, интегрированного в инфраструктуру морского порта Туапсе. По данным следствия, Шахлар Новрузов также является фигурантом уголовного дела о попытке хищения недвижимости стоимостью 919 млн руб. и в настоящее время находится под стражей.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» зарегистрировано в 2008 году. Изначально собственником компании являлся Олег Басин, в 2014 году контроль перешел к Шахлару Новрузову, а с 2015 года бенефициаром значилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах офшорная компания Vonixel Limited.

Вячеслав Рыжков