На фиксацию нарушений ПДД в Воронежской области направят 139 млн рублей

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» ищет подрядчика для обеспечения работы систем автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД системы «КРИС-Воронеж». Начальная цена контракта — 138,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Победитель тендера должен с даты заключения контракта по 26 декабря 2026 года настраивать и обслуживать технические средства автоматической фиксации (ТСАФ).

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 14 января, итоги подведут 19-го.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в конце ноября воронежские власти уже объявляли торги на фиксацию нарушений ПДД с использованием ТСАФ 189 млн руб. Накануне стало известно, что торги были приостановлены в связи с жалобами «Мегафона» и компании «НИЦ ПМ-Ростест» на условия контракта.

