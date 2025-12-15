Школьник пытался убить учительницу в Петербурге из-за плохой оценки

Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство после того, как ученик одной из школ попытался зарезать педагога. По данным городской полиции, мотивом нападения стала плохая оценка.

Инцидент произошел в школе №191 в Красногвардейском районе. Ученик девятого класса не менее трех раз ударил ножом 29-летнюю учительницу. По данным «Ъ — Северо-Запад», затем подросток попытался покончить с собой, его обнаружили сотрудники Росгвардии на полу возле классной доски.

Пострадавшую учительницу и напавшего на нее школьника госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и то, были ли еще пострадавшие. По данным «Ъ — Северо-Запад», в момент нападения рано утром больше никого в классе не было.

Портал 78.новости писал, что юноша напал на учительницу, когда пришел исправлять контрольную перед началом уроков. По данным СМИ, мать школьника работает учительницей в той же школе, и она якобы просила коллегу позаниматься с сыном дополнительно из-за его проблем с математикой.

