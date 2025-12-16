Директор Краснодарского филиала РСХБ о газомоторном топливе в АПК

Правительством Российской Федерации утверждена подготовленная по указанию Президента Российской Федерации Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Директор Краснодарского филиала Россельхозбанка об участии Банка в проектах использования газомоторного топлива и природного газа в АПК в Краснодарском крае и Республике Адыгее.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 года №2366-р утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2035 года. В Концепции предусмотрены приоритеты и направления развития рынка газомоторного топлива, показатели роста газозаправочной инфраструктуры, парка транспортных средств и техники на газомоторном топливе, в том числе сельскохозяйственной, оборудования на метане.

В ходе мероприятий V Всероссийского газомоторного топлива (г. Сочи, 27.11.2025 г.) рассматривались вопросы внедрения газомоторных технологий, перевода на газомоторное топливо транспорта, в том числе общественного, техники, в том числе сельскохозяйственной, использования ценовых и экологических преимуществ природного газа в целях сокращения транспортных и производственных издержек, сокращения вредных выбросов в атмосферу.

В обсуждении задач и перспектив перехода на более экологически чистые источники энергии, в первую очередь в курортной зоне Краснодарского Края, приняли участие Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, представители ПАО Газпром, органов власти, эксперты.

На Форуме состоялся предметный диалог по вопросам перспектив ограничения использования в приморских курортных городах дизельного топлива на транспорте и стимулирования перевода парка транспорта и техники на метан, о задаче развития газозаправочной инфраструктуры (АГНКС, Крио-АЗС), использования ПАГЗ.

Были представлены доклады о преимуществах использования природного газа и газомоторного топлива (КПГ/СПГ), в том числе на общественном транспорте курортных зон и в аграрной сфере. Эксперты отметили, что газомоторные технологии демонстрируют высокую эффективность, переход на природный газ позволяет сокращать транспортные расходы, сокращает уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.

Виктор Зубков подчеркнул важность эффективного использования потенциала уникальных запасов природного газа России, отмечая успехи в развитии газозаправочной инфраструктуры и газомоторного транспорта в различных регионах.

В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край ведет активную работу по переходу на экологически чистое газомоторное топливо, что способствует улучшению экологической ситуации и качеству жизни населения.

Для аграриев вопросы затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ), особенно в периоды сезонных работ, остаются чувствительными, учитывая, что расходы на ГСМ в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции могут доходить до 30%. Переход на использование газомоторного топлива и природного газа позволяет агробизнесу сокращать как транспортные, так и производственные издержки.

Заместитель Министра сельского хозяйства отметил, что в рамках программ субсидирования активно развиваются основные направления использования природного газа предприятиями АПК — это перевод на метан сельскохозяйственного и энергетического оборудования (ГПУ, зерносушильные комплексы). Вместе с тем в условиях роста спроса на зерновозы и сельскохозяйственную технику на ГМТ (КПГ/СПГ) острым остается вопрос ее наличия у производителей и доступности газозаправочной сети — стационарной и передвижной.

Участники форума выразили уверенность, что переход на газомоторный транспорт и технику не только поможет сократить негативное воздействие на окружающую среду, но и станет экономически выгодным решением для городов и сельских территорий, было приято решение о формировании межведомственной рабочей группы для координации решения вопросов, которые обсуждались в ходе мероприятия.

Участие в таких мероприятиях дает возможность представителям Банка ознакомиться с актуальными подходами по внедрению инновационных решений в целях эффективного развития экономики, в первую очередь в отраслях АПК, способствует развитию рабочих контактов, отметила участник мероприятий Форума Татьяна Кислинг (Управляющий офисом РСХБ).

Директор Краснодарского филиала РСХБ Евгений Ковалев: «С 2019 года Россельхозбанк во взаимодействии с ООО "Газпром газомоторное топливо" принимает участие в развитии рынка газомоторного топлива в 28 регионах России, включая Краснодарский край и Республику Адыгея. Банком на цели реализации проектов по переводу на природный газ транспорта и оборудования с 2019 по 2025 год, в том числе для сельхозтоваропроизводителей на льготных условиях Программ Минсельхоза России, предоставлено более 15 млрд рублей (строительство АГНКС, перевод транспорта на ГМТ и оборудования на метан — приобретение ГПУ, зерносушильных комплексов). Также Банк консультирует клиентов по вопросам безопасности, экономических и экологических преимуществ использования природного газа в АПК, в первую очередь в ходе занятий в рамках образовательной программы "Школа фермера". Растущий интерес предприятий агробизнеса к проектам перехода на использование метана свидетельствует о значительном потенциале спроса на природный газ в этом секторе».

