На Таватуе продают базу отдыха за 350 млн руб.

На озере Таватуй продают базу отдыха «Шаманиха» за 350 млн руб. Такое объявление появилось на сервисе «Авито».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

База площадью 45 тыс. кв. м расположена в поселке Приозерный на острове Таватуй. В комплекс входят 12 домов, из которых четыре находятся на воде, три пирса и несколько домов с большими террасами.

В базу отдыха, согласно объявлению, входят 1,5 га прибрежной территории и 500 метров водной зоны. В пользовании есть лодки, катамараны, катер, квадроцикл, снегоход, экскаватор-погрузчик. В аренде базы 1,5 га лесного фонда.

Анна Капустина

