Разворот на сток

Лизинговая отрасль в конце 2025 года может столкнуться с очередной волной возвратов автомобильной техники и, как следствие, ростом стоков, прогнозирует ряд опрошенных “Ъ” участников рынка. На данный момент объем стоков, по разным оценкам, составляет 30–50 тыс. машин, большинство из которых — грузовики и строительная техника.

В середине 2025 года, рассказывает источник “Ъ”, ряд лизинговых компаний давал клиентам отсрочку на фоне ожидаемого улучшения денежно-кредитной политики ЦБ и восстановления объемов бизнеса. Отсрочка, как правило, давалась до конца года, рассказывал в интервью “Ъ” управляющий директор «Альфа-Лизинга» Максим Агаджанов (см. “Ъ” от 26 ноября). По словам топ-менеджера, ожидалось, что после снижения ключевой ставки лизингополучателям «станет легче» и они выйдут на положительное сальдо. Однако к концу года, продолжает он, существенно ставка так и не снизилась. «Многие лизинговые компании столкнулись с волной возвратов, так как клиенты до последнего ждали улучшений к концу года, но не дождались»,— говорит собеседник “Ъ”.

На рынке автоперевозок и логистики (одни из ключевых клиентов лизинговых компаний — в сегменте грузовиков), как и в любом бизнесе, есть определенное количество крупных и мелких игроков. «Если большие компании еще как-то могут выживать, например пролонгируя договор (лизинговые компании скажут: большие клиенты, мы все понимаем, пока платите, сколько сможете, зачем забирать у вас технику), то малые — нет. Им никто ничего не пролонгирует, они банкротятся и становятся убыточными»,— пояснял господин Агаджанов, отмечая, что этот объем техники малого бизнеса встает на стоянки лизинга. Тенденции на сокращение совокупных стоков у лизинговых компаний нет — глобально отмечается рост, уточнял топ-менеджер.

Ловушка «почти нулевых» авансов

Проблема со стоками у лизинговых компаний началась еще в конце 2024 года, но наиболее остро встала в текущем, напоминает собеседник “Ъ”. Почти весь 2025 год, отмечают в «Интерлизинге», у всех лизинговых компаний наблюдался существенный рост стоков, связанный с повышенной дефолтностью портфеля поколения выдач середины—конца прошлого года, а также существенным снижением тарифов на рынке перевозчиков. «В свою очередь, это предопределило основную (но далеко не единственную) категорию изымаемой техники — тягачи китайского производства»,— добавляют компании.

Кризис предопределила резкая смена модели рынка с сервисной европейской и американской на китайскую, отмечал господин Агаджанов. В первом случае у рынка было понятное поведение: автомобильная новинка всегда была несколько лучше и дороже, чем предыдущая. В таком формате, пояснял топ-менеджер, через три-пять лет — когда заканчивается лизинговый договор — машина стоила предсказуемых денег. «Принцип пришедшей китайской "трансакционной модели" другой: "Мы вам сейчас продаем автомобиль, а сколько он будет стоить потом — нас не интересует. Если надо — снизим цену или следующая модель будет настолько лучше, чем предыдущая, что те, кто еще нас не купил, прибегут к нам"»,— рассказал он.

Ключевая проблема со стоками, как пояснял Максим Агаджанов, началась с условно нулевых — около 5% — авансов со стороны лизингодателей. «Технику набрали, стоимость грузовиков упала, многие сказали: "А-а, я же ничего вам не платил, забирайте назад свой грузовик",— сказал топ-менеджер.— Если бы аванс был 25–35% — уже собственное участие клиента, он делит с нами риск — это другая история».

По оценке «Альфа-Лизинга», совокупные стоки на рынке лизинга достигают порядка 50 тыс. автомобилей. «Около 90% рынка приходится на шесть лизинговых компаний, и у каждой, включая нас, сток примерно 5 тыс. штук, остальные 10% — "хвост" на 20 тыс. машин»,— рассказали в компании. Аналогичной оценки в 50 тыс. штук придерживается источник “Ъ” в лизинговой отрасли. Директор по правовым вопросам и работе с проблемными активами ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин считает, что совокупный объем стоков лизинговых компаний составляет не менее 30 тыс. единиц на сумму свыше 150 млрд руб., а в самой компании он чуть больше 700 единиц примерно на 2,5 млрд руб. В «Европлане» отмечают, что их сток на данный момент составляет ниже 5 тыс. штук.

Руль у больших компаний

Крупные игроки на рынке автолизинга, столкнувшиеся с резким ростом стоков, довольно успешно научились с ними работать, рассказывает собеседник “Ъ”. Многие лизинговые компании на текущий момент больше реализовывают, чем продают, подтверждает руководитель комитета Объединенной лизинговой ассоциации по автолизингу и спецтехнике Александр Николаенко. «Сейчас период реакции и уровень подготовки техники к реализации после ее изъятия выглядит совсем на другом уровне, чем это было год-полтора назад. Лизинговые компании — те, у кого большой объем изъятия: от 200 до 300 единиц в месяц и более,— выстроили работу. Большая часть организует крупные хабы»,— говорит эксперт.

В «Интерлизинге» сообщили, что в последние несколько месяцев в компании отмечается тенденция на превышение количества реализуемой техники над изымаемой. «Это задает тренд на снижение объема стока в первом квартале 2026 года. На наш взгляд, такая тенденция связана с изменением риск-политики компании и улучшением качества портфеля»,— уточняет господин Шишкин.

Аналогичная ситуация и в «Европлане»: в компании сообщили “Ъ”, что в четвертом квартале объемы изъятий постепенно снижаются, а реализацию автомобилей из стоков удалось нарастить опережающими темпами за счет инвестиций в процессы продаж и через увеличение доли повторного лизинга изъятых транспортных средств в новом бизнесе. «В четвертом квартале мы изымаем менее тысячи транспортных средств в месяц, а реализуем — более тысячи. Грузовых автомобилей в этом потоке около 50%, включая полуприцепы»,— отмечает директор по рискам и аналитике ЛК «Европлан» Федор Грачев. Баланс, поясняет топ-менеджер, сместился в сторону снижения стоков изъятых автомобилей. Это произошло в том числе потому, что постепенно дозревают старые проблемные сделки и применяется более консервативная риск-политика в новых, уточняет он.

В «Альфа-Лизинге» вторят тренду: сейчас — к концу года — в компании продается в 1,5 раза больше техники, чем изымается (чуть более 1 тыс. б/у автомобилей изымается и продается около 1,5 тыс. штук. в месяц). По словам Максима Агаджанова, компания полностью пересмотрела подход к управлению активами и создала современную инфраструктуру работы с техникой с пробегом: цифровой сток, автоматизированные продажи и сеть многофункциональных хабов в регионах. «По итогам девяти месяцев 2025 года каждая третья проданная единица техники, которую мы реализуем,— это техника из собственного стока. Мы фиксируем положительную динамику в реализации техники с пробегом плюс 34% в сравнении с январем—сентябрем 2024 года. Сейчас доля такой техники в наших продажах составляет более 31%, годом ранее — 13,8%»,— отмечает он.

Директор по развитию ГК ФЛИТ (входит в «Инсайт Лизинг») Александр Карпенко отмечает, что начиная со второго квартала в компании наблюдается устойчивая тенденция к сокращению изъятий и стабилизации стока. Преобладает в его структуре легковой транспорт (52%), затем идут грузовики (32%), спецтехника (13%) и небольшая доля сельскохозяйственной техники (3%).

Время покажет

Часть экспертов полагают, что стоки на рынке лизинга в конце года продолжат снижаться: трансформация работы с ними постепенно приводит к сокращению объемов. В частности, об этом говорит Александр Николаенко, уточняя, что разгрузке стоков также способствовали дисконты. «Рост стоков существенно замедлился в третьем квартале 2025 года: смягчение денежно-кредитной политики уменьшило финансовую нагрузку на лизингополучателей, неплатежеспособные предприниматели расторгли лизинговые договоры еще в период высоких ставок»,— отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Объемы изъятий к концу года могут показать снижение на фоне ожиданий повышения цен на новую технику, притом что в стоках имеются в том числе достаточно свежие предложения, добавляет он.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров подтверждает, что за последний год лизинговые компании нарастили компетенции и возможности для более удобной и эффективной реализации изъятой техники. Но, напоминает эксперт, изъятия на рынке продолжаются. «Говорить о стабилизации ситуации, на мой взгляд, пока преждевременно. Время покажет, насколько лизинговые компании способны поддерживать оптимальный баланс между изъятой и реализованной техникой»,— отмечает эксперт. В частности, полагает господин Асатуров, все еще непростые условия внешней среды могут обуславливать сложности для лизингополучателей, запас финансовой устойчивости, которых может сокращаться в ожидании оживления экономики.

